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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi.

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2024 14:08

Son Güncelleme Tarihi 19 Kasım 2024 14:09

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekim ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 oldu. Piyasa beklentileri de ekimde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2, aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise ekimde yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, ekim ayında Avro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini yakaladı.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,77 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,56 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünlerinde enflasyon ise yüzde eksi 0,45 oldu.

AB'de de eylülde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,3'e yükseldi. AB'de TÜFE ekimde aylık bazda yüzde 0,4 olarak tespit edildi.

AB uyumlu verilere göre, ekimde enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5 ile Romanya, yüzde 4,5 ile Belçika ve Estonya, yüzde 4,2 ile Polonya oldu.

Ekimde yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,6, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 1,8 seviyesinde belirlendi.

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