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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2024 13:03

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) mayıs ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6'ya yükseldi. TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentileri, mayısta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise nisanda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,7 oldu.

AB'de TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,83 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 0,51 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,04 ile enerji ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre mayısta enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,8 ile Romanya, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,3 ile Hırvatistan, yüzde 3,9 ile Macaristan ve yüzde 3,8 ile Portekiz oldu.

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