Avrupa Birliği, Trump'ın istediği vergilere mesafeli

Avrupa Birliği (AB) kaynakları bu hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus petrol gelirlerini kesmek amacıyla yaptığı baskıya rağmen, AB'nin Hindistan veya Çin'e kapsamlı gümrük vergileri uygulaması olasılığının düşük olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2025 09:30

AB'nin en üst düzey yaptırım yetkilisinin de aralarında bulunduğu bir heyet, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı koordineli önlemleri görüşmek üzere Washington'a gitti. Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş fonlarını kesintiye uğratmak amacıyla AB'ye Hindistan ve Çin mallarına %100'e varan gümrük vergileri uygulaması için baskı yaptığı bildirildi.

Ancak AB yetkilileri, gümrük vergilerinin yaptırımlardan farklı bir şekilde ele alındığını ve yasal dayanak sağlamak için uzun süren soruşturmalar gerektirdiğini belirterek bu talebi reddetti. Bir AB diplomatı, "Hindistan veya Çin'e olası gümrük vergileri konusunda herhangi bir tartışma yok" dedi.

AB, Rus petrolüne, bankalarına ve askeri bağlantılı şirketlere yaptırım uygularken, yakın zamanda bir Çin bankası ve bir Hindistan rafinerisini de yaptırım listesine ekledi, ancak geniş kapsamlı gümrük vergileri gündemde değil. Yetkililer, bu tür eylemlerin devam eden AB-Hindistan ticaret anlaşmasını tehlikeye atabileceğini ve daha geniş ekonomik sonuçlara yol açabileceğini söylüyor.

Yine de Brüksel, Orta Asya'daki bankaları ve daha fazla Çinli rafinerisini içerebilecek 19. yaptırım paketini hazırlıyor. Trump'ın Hindistan'a yönelik tutumu da yumuşadı ve yaptığı açıklamalar, Yeni Delhi ile ticari ilişkileri yeniden kurmak istediğini gösteriyor.

