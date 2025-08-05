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Avrupa borsaları haftaya pozitif başladı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2025 10:51

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 536,36 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 23.583 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 9.086 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 40.446 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 14.202 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.588 puanda seyrediyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin kötü gelmesi sonrasında Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa ile ABD arasında ticaret anlaşması sağlanmasına karşın mevcut gümrük tarifelerinin ileriki dönemde bölgede şirketleri hangi boyutta etkileyebileceğine dair belirsizlik de sürüyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yol haritasına ilişkin öngörüleri etkiliyor.

Avro Bölgesinde geçen hafta enflasyon verisinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 olan hedefi doğrultusunda gelmesiyle Bankanın faiz indirimlerinde aceleci davranmayabileceği bekleniyor.

Ayrıca bu hafta Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı piyasaların odağında bulunacak. Bankanın enflasyonla mücadelede yeterli ilerleme kaydedilmesinden dolayı ve işgücü piyasasında daha fazla zayıflamaya karşı önlem almak amacıyla bu hafta politika faizinde indirime gitmesi öngörülüyor.

BoE'nin sözle yönlendirmesinde "Para politikasındaki gevşemeye yönelik kademeli ve dikkatli bir yaklaşım uygun olmaya devam ediyor" açıklamasına devam etmesi öngörülürken, bu indirimin ardından 2026 yılına kadar beklemede kalması tahmin ediliyor.

Analistler bugün, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ile ABD'de haziran ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade etti.

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