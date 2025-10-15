Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2025 10:35

Avrupa borsalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 568 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.287 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.464 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 primle 42.378 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 15.655 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 yükselişle 8.093 puan seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında endeksler Fed'in gevşeme sürecine yönelik güçlenen fiyatlamalar ve artan iyimserliklerden güç bulurken, bölge genelinde bugün sakin bir veri gündemi takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, Fransa'da devam eden bütçe krizine rağmen Avro Bölgesi tahvil piyasasında herhangi bir düzensizlik belirtisi görmediğini söyledi.

Bir süredir siyasi belirsizliklerin gölgesindeki Fransa'da ise Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, ABD'de devam eden IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarından gelecek haber akışının da izleneceğini kaydetti.

