CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa'da Çin yapımı elektrikli araç kayıtları arttı

Avrupa'da Çin yapımı elektrikli araç kayıtları arttı

Avrupa'daki Çin yapımı elektrikli araç kayıtları, Ocak ve Nisan ayları arasında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 23 arttı.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 09:40

Avrupa'daki akülü araç satışlarını analiz eden Schmidt Automotive Research'e göre, 2024 yılının ilk dört ayında İngiltere dahil Batı Avrupa'da toplam 119.300 Çin yapımı elektrikli araç tescil edildi ve bu rakam bölgeye ithal edilen her beş elektrikli araçtan birine tekabül ediyor.

Veri analiz firmasının kurucusu Matthias Schmidt, "Otomobil üreticileri şu anda elektrikli bir araçtan kar elde etmek için en iyi fırsatı sunduğu için Çin'den araç üretmeye devam ediyor" dedi.

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ UYGUNLANDI

AB, kısmen Çin'den elektrikli araç ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi uyguladığı için Çinli ihracatçıların tercih ettiği bir pazar haline geldi. ABD geçen ay bu araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı.

Brüksel, Pekin'in verdiği sübvansiyonların Çin'de üretilen elektrikli araçların Avrupa'da üretilen araçların önüne geçmesine yardımcı olup olmadığına ilişkin bir soruşturmayı sonuçlandırmaya hazırlanıyor. 4 Temmuz'a kadar herhangi bir eylemin açıklanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
ABD hisse senedi piyasalarının geleceği ne? ABD hisse senedi piyasalarının geleceği ne? 03 Haziran 2024 12:37
Emtia piyasasında Fed endişeleri etkili oldu Emtia piyasasında Fed endişeleri etkili oldu 03 Haziran 2024 11:11
OPEC+ toplantısı sonrasında petrol fiyatları düştü OPEC+ toplantısı sonrasında petrol fiyatları düştü 03 Haziran 2024 09:43
Çin imalat PMI son 23 ayın zirvesinde Çin imalat PMI son 23 ayın zirvesinde 03 Haziran 2024 09:03
Fed üyesi Kashkari: Faiz uzun bir süre daha sabit kalması gerekli Fed üyesi Kashkari: Faiz uzun bir süre daha sabit kalması gerekli 03 Haziran 2024 08:52
OPEC+ üretim kesintilerini uzatmak için anlaştı OPEC+ üretim kesintilerini uzatmak için anlaştı 03 Haziran 2024 08:58
İngiltere’de enflasyon beklentisi geriledi İngiltere'de enflasyon beklentisi geriledi 03 Haziran 2024 08:39
Petrol fiyatlarında OPEC etkisi başladı Petrol fiyatlarında OPEC etkisi başladı 03 Haziran 2024 08:45
OPEC+’dan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı OPEC+'dan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı 02 Haziran 2024 16:44
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek 02 Haziran 2024 14:11
ABD-Çin arasındaki derinleşen rekabet enerji ticaretini etkileyebilir ABD-Çin arasındaki derinleşen rekabet enerji ticaretini etkileyebilir 02 Haziran 2024 12:29
Ethereum ETF için geri adım geldi Ethereum ETF için geri adım geldi 01 Haziran 2024 13:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
999,03
%-0,0966
ALTIN
997,66
%-0,234
DOLAR
997,12
%-0,2878
EURO
988,78
%-1,1225
BORSA
1.251,07
%25,1068
ALTIN
1.104,87
%10,4872
DOLAR
1.106,32
%10,6322
EURO
1.034,10
%3,4103
BORSA
1.325,26
%32,5264
ALTIN
1.115,67
%11,5666
DOLAR
1.134,21
%13,4206
EURO
2.063,90
%106,3903
BORSA
2.238,99
%123,8993
ALTIN
1.709,44
%70,9436
DOLAR
1.752,66
%75,2656
EURO
BİST En Aktif Hisseler