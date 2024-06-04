Avrupa'da Çin yapımı elektrikli araç kayıtları arttı

Avrupa'daki akülü araç satışlarını analiz eden Schmidt Automotive Research'e göre, 2024 yılının ilk dört ayında İngiltere dahil Batı Avrupa'da toplam 119.300 Çin yapımı elektrikli araç tescil edildi ve bu rakam bölgeye ithal edilen her beş elektrikli araçtan birine tekabül ediyor.

Veri analiz firmasının kurucusu Matthias Schmidt, "Otomobil üreticileri şu anda elektrikli bir araçtan kar elde etmek için en iyi fırsatı sunduğu için Çin'den araç üretmeye devam ediyor" dedi.

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ UYGUNLANDI

AB, kısmen Çin'den elektrikli araç ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi uyguladığı için Çinli ihracatçıların tercih ettiği bir pazar haline geldi. ABD geçen ay bu araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı.

Brüksel, Pekin'in verdiği sübvansiyonların Çin'de üretilen elektrikli araçların Avrupa'da üretilen araçların önüne geçmesine yardımcı olup olmadığına ilişkin bir soruşturmayı sonuçlandırmaya hazırlanıyor. 4 Temmuz'a kadar herhangi bir eylemin açıklanması bekleniyor.