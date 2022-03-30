ECB Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna'daki savaşın güveni azalttığı ve enerji fiyatlarını yukarı ittiği ortamda Euro Bölgesi'nin yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

"SAVAŞ NE KADAR UZUN SÜRERSE O KADAR NEGATİF SENARYOLAR ORTAYA ÇIKAR"

"Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme ile yüz yüze geleceğiz" diye konuşan Lagarde, "Savaş ne kadar uzun sürer ise ekonomik maliyetleri o kadar yüksek olacak ve daha negatif senaryolar ile karşı karşıya kalmamız olasılığı büyüyecek" dedi.

Hane halklarını hali hazırda daha kötümse hale gelmekte ve harcamaları kısmakta olduklarını belirten Lagarde, işletme yatırıllarının da darbe almalarının büyük olasılık olduğunu vurguladı. Lagarde, devam eden çatışma ortamında ECB'nin gereken her türlü adımı atacağını da ifade etti.

Gelen verilerin enflasyon görünümün destelediğini ve ECB'nin APP çerçevesinde net varlık alımlarını üçüncü çeyrekte sona erdireceğini de ifade eden Lagarde, Avrupa'nın gerekli yatırımların mümkün olduğunca hızlı ve düzgün devreye girmelerinin sağlanmasına yönelik bir plana ihtişacı olduğunu da belirtti.