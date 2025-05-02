Avrupa, Trump'a 50 milyar euroluk bir ticaret teklifi yapmaya hazır

AB'nin en üst düzey müzakerecisi Maros Sefcovic, Brüksel'in ticaret ilişkisindeki "sorunu" çözmek için ABD mallarının alımını 50 milyar euro arttırmak istediğini söyledi ve bloğun bir anlaşma yapma yolunda "belirli bir ilerleme" kaydettiğini ekledi.

Ancak Sefcovic, Financial Times'a verdiği bir röportajda bloğun Washington'un mallarına yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı sürdürmesini ticaret görüşmelerinde adil bir çözüm olarak kabul etmeyeceğini öne sürdü.

Temmuz ayı başında AB'ye ve çok sayıda ülkeye yüksek gümrük vergileri uygulanacak olması, bloğu tam anlamıyla bir transatlantik ticaret savaşından kaçınmak için yarışa sokuyor.

Sefcovic, ABD ve AB'nin, Başkan Donald Trump'ın bloğa yüzde 20 gümrük vergisi uygulamasından ve ardından bunu durdurmasından bu yana birçok kez yüz yüze ve telefonla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiğini söyledi. Sefcovic, Beyaz Saray ile "dengeli ve adil" bir anlaşma yapmak için hala "hırslı" olduğunu da sözlerine ekledi.

Sefcovic, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e sunduğu temel argümanın, ABD'nin AB'ye yaptığı hizmet ihracatını hesaba katmak olduğunu ve bunun Avrupa ile olan toplam ticaret açığını sadece 50 milyar Avro'ya düşüreceğini söyledi. Bu açığın, daha fazla ABD gaz ve tarım ürünü satın alma anlaşmalarıyla hızla kapatılabileceğini söyledi.