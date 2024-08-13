Avrupa'da elektrikli araç baskısı kiralama şirketlerini zorluyor

Avrupa'da hızla elektrikli araçlara geçilmesi baskısı ve elektrikli otomobillerin düşük ikinci el satış değerleri, Avrupa'nın otomobil pazarını yönlendiren leasing firmalarını zorluyor.

Son üç yılda fiyatları iki katına çıkarmak zorunda kalan kiralama şirketlerinden bazıları, düzenleyicilerin kendilerini çok hızlı elektrikli olmaya zorlaması halinde işi tamamen bırakmakla tehdit ediyorlar.

Yöneticiler, elektrikli araç kiralama fiyatlarındaki artışın, Almanya gibi kilit pazarlarda yeni elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonlardaki kesintilerin satışları vurduğunu ve Brüksel'in tam da gaza basmak istediği bir dönemde Avrupa'nın elektrik dönüşümünü durdurma riski taşıdığını vurguluyorlar.

Avrupa'nın en büyük oto kiralama firmalarından biri olan Ayvens'in CEO'su Tim Albertsen, "Her şeyin çok yakında elektrikli olması gerektiği konusunda çok ama çok zorlanırsak, hissedarlarım 'bu riski almak istemiyoruz' diyecek ve biz de piyasadan çekileceğiz. Dürüst olalım, biz olmazsak bu riski kim alacak?" dedi.

Ayvens, yaklaşık %10'u elektrikli araç olmak üzere 3,4 milyon araçlık bir filoya sahip.

Çevre grubu Transport & Environment'ın pazar araştırma firması Dataforce'un verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, tüm yakıt türlerindeki yeni araçların %60'ı kiralandığı için kiralama şirketleri Avrupa'da çok önemli bir rol oynuyor.