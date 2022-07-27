Avrupa`da enerji krizi nedeniyle tasarruf tedbirleri gündemde

Avrupa'da geçen kış düşük doğal gaz rezervleri ve arzda yaşanan sorunlar nedeniyle enerji maliyetlerine yansıyarak baş gösteren enerji krizi, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında daha da derinleşti.

AB yetkililerinin deyimiyle Rusya'nın "gazı silah olarak kullanması", başta Almanya gibi Rus gazına en çok bağımlı durumdaki AB ülkelerini endişeye sevk etti.

Bu süreçte AB yetkilileri vatandaşlara daha düşük derecelerle ısınma, klima kullanmama, arabalarını daha az, daha düşük hızla kullanma, toplu taşımayı tercih etme, bisiklet kullanma, evden çalışma gibi tavsiyelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Temmuz'da Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Önümüzdeki aylarda hepimiz; sanayi, haneler, kasabalar ve topluluklar, ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sık sık talebe ve enerji tasarrufuna odaklanmak istediklerini, hazırlıkların yeterli olmadığını ve Rus gazının tamamen kesintiye uğraması olasılığına hazırlanma gereğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"Gaz depolarımızı daha hızlı doldurmak için gaz tasarrufu yapmamız gerekiyor. Bunun için de gaz tüketimimizi azaltmalıyız." ifadelerini kullanan von der Leyen, üye ülke ekonomilerinin birbirine güçlü biçimde bağlı olduğunu, Almanya gibi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin diğer ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Von der Leyen, bütün üye ülkelerin gaz talebini azaltması, daha fazla gaz depolaması ve bu durumdan daha fazla etkilenen üyelerle gazı paylaşması çağrısında bulundu.

Bu mantıkla Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı Komisyonun acil durum eylem planı üzerinde çalıştığını duyuran von der Leyen, paketi ay ortasında açıkladı.