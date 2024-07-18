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Avrupa'da şirketler işten çıkarmalara devam ediyor

Avrupa'da, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiler üzerindeki etkilerinin devam etmesinin yanı sıra yüksek faiz ve azalan tüketici talebi, bankacılık, imalat, bilgi teknolojileri, ilaç ve perakende sektörlerindeki şirketleri işe alımları dondurmaya ya da işten çıkarmaya zorluyor.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 11:23

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 11:23

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının faiz döngüsü konusunda bekleme modunda olması ve artan jeopolitik gerilimlerin makro ekonomi üzerinde oluşturduğu belirsizlik nedeniyle giderek daha fazla şirket, maliyetlerini düşürmek için çalışmalar yapıyor.

Kovid-19 öncesine göre yüksek kalan enflasyon, hane halkının satın alma gücünü düşürürken, enflasyona karşı faizlerin artırılması da şirketlerin yatırım için kredi maliyetlerini yükseltiyor.

Yüksek enflasyon ve faiz sonrası ekonomide durgunluk Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin birçoğunda satış ve kar düşüşlerine de yol açıyor.

İlaç, kimya, banka, imalat, teknoloji ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere neredeyse tüm sektörlere yayılan işten çıkarmalara son olarak, merkezi İngiltere'de bulunan Unilever'in 2025 yılı sonuna kadar Avrupa'daki tüm ofis görevlilerinin üçte birini (yaklaşık 3 bin 200) azaltma kararı eklendi.

Küresel bankalar geçen yıl 60 binden fazla kişiyi işten çıkarırken, bu yılda ekonomide durgunluk nedeniyle kar marjlarını korumaya çalışmak için yeniden yapılanmaya gidiyor.

En son İspanyol Sabadell'e bağlı olan İngiliz bankası TSB, 8 Mayıs'ta 250 kişiyi işten çıkaracağını ve 36 şube kapatacağını açıklamıştı.

Finlandiyalı madencilik ekipmanları üreticisi Metso, yeniden yapılanma ve verimliliğini artırmak amacıyla 240 çalışanıyla yollarını ayırmaya karar verdi.

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp'ın malzeme ticareti bölümü Schulte de 450 personeli işten çıkaracağını açıkladı.

Belçikalı metal geri dönüşüm şirketi Umicore, Alman otomotiv katalizörleri bölümünde 2027'ye kadar pozisyonlarda yüzde 14'lük azalma planladığını belirtti.

Polonya'nın en büyük kargo şirketi PKP Cargo, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'u ile yollarını ayıracağını duyurdu.

BİRÇOK SEKTÖRDEN ŞİRKET KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Fransız süpermarket zinciri Casino, mali durumunu iyileştirmek için 1293 ila 3 bin 267 arasında çalışanını işten çıkaracağı bilgisini verdi.

İngiliz tüketici sağlığı şirketi Haleon, İngiltere'deki fabrikasını gelecek iki yıl içinde kapatacağını ve bunun 435 pozisyonu etkileyeceğini belirtti.

Perakendeci Ted Baker, İngiltere'deki 15 mağazasını kapatacağını ve bunun yaklaşık 250 kişinin işini etkileyeceğini; telekomünikasyon şirketi Teleno, Norveç'teki biriminin yaklaşık 100 çalışanını işten çıkaracağını ve geçici personel sayısını azaltacağını açıkladı.

Vodafone İspanya, 1200'e kadar çalışanını işten çıkarmayı planladığını; elektrikli süpürge üreticisi Dyson, küresel yeniden yapılanmanın bir parçası olarak İngiltere'de yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İlaç üreticisi Indivior, bazı ilaçlarının satışının durdurulmasının ardından yaklaşık 130 kişiyi işten çıkaracağını, Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer de yeni kurumsal yapılanmada bu yıl da istihdamını azaltmaya devam edeceğini bildirdi.

Yine Alman ilaç şirketi Curevac da yeniden yapılanmaya giderek, bu kapsamda iş gücünün yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkaracağını açıkladı.

Almanya'nın diğer kimya şirketi BASF da Finlandiya'daki Harjavalta fabrikasında işten çıkarmaları değerlendirdiğini, İsveçli tahsili gecikmiş kredilerin takibini yapan Intrum, maliyetleri düşürmek için çalışanların sayısını azaltacağını belirtti.

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis, maliyet düşürme çabaları kapsamında 680 kişiyi; rüzgar türbini üreticisi Siemens Gamesa da iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkarmayı planladığını kaydetti.

Finlandiya merkezli ormancılık ürünleri sağlayıcısı Upm-Kymmene Almanya'daki bir gazete kağıdı fabrikasını kapatacağını ve bunun 345 kişiyi etkileyeceğini açıkladı.

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