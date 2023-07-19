Avrupa'da yeni araç kayıtları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre güçlü artıy gösterdi. Bataryalı-elektrikli araçlar pazar paylarını artırarak ilk kez dizel yakıtlı araçları geride bıraktılar.

Avrupa otomobil endüstrisi grubu ACEA'ya göre Haziran ayında yeni araç kayıtları 2022'nin aynı ayına göre yüzde 18 artarak 1 milyonun üzerine çıktı.

Tamamen elektrikli araç satışları yüzde66 artarak yaklaşık 158 bin300'e ulaştı. ACEA'ya göre, elektrikli araç satışları tüm satışların %15'ini oluşturdu ve ilk kez dizel araçların pazar payını geride bıraktı.

ACEA, Haziran yeni kayıt rakaklarının pandemiyle ilgili aksaklıklar sonrası devam eden bir toparlanmayı yansıttığını, ancak kümülatif hacimlerin 2019 seviyelerinin yüzde 21 altında olduğunu belirtti.

ACEA, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 273 bin yeni kayıt ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artış gösterdiğini belirtirken, Stellantis'in satışları yüzde 1,3 düşüşle 188 bin 900'e geriledi. Renault'nun satışları yüzde 1,7 artarak 124 bin200'e ulaştı. Mercedes-Benz'in satışları yüzde 6,6 artarak 52 bin 700'e, BMW Group'ın satışları ise yüzde 16 artarak 64 bin 800'e ulaştı.

CEA'ya göre, Macaristan hariç her Avrupa Birliği pazarında tescil arttı. Satışlar Almanya'da %25, İspanya'da %13, Fransa'da %11.5 ve İtalya'da %9.1 arttı.