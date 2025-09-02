CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya cari açık vermeye devam ediyor

Avustralya cari açık vermeye devam ediyor

Avustralya, üst üste dokuz çeyrek dönemdir cari açık veriyor.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 09:02

Avustralya, küresel ticaretteki belirsizlikler ve emtia fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle üst üste dokuzuncu çeyrekte cari açık verdi. İkinci çeyrekte kaydedilen açık, özellikle demir cevheri ve kömürdeki gerilemeden kaynaklandı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) yaptığı açıklamada, cari işlemler dengesinin çeyrekte 0,4 milyar Avustralya doları artarak 13,7 milyar Avustralya doları (yaklaşık 8,98 milyar ABD doları) açık verdiğini belirtti.

Avustralya'nın dış ticaret hadleri ilk çeyreğe göre %1,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %2,4 geriledi. ABS'ye göre, bu kötüleşmenin arkasında özellikle demir cevheri ve kömürdeki emtia fiyat düşüşleri yer aldı.

Verilere göre, ikinci çeyrekte mal ve hizmet ithalatı %0,8 artarken, bu artışa hizmet ithalatındaki %3,4'lük yükseliş öncülük etti. Seyahat hizmetleri %5 artış gösterdi; ABS, daha fazla Avustralyalının tatil için Birleşik Krallık ve İtalya gibi uzun mesafeli destinasyonlara seyahat ettiğini ekledi. Endonezya gibi Avustralya'ya daha yakın seyahat noktaları da popülerliğini korudu. Çeyrekte parasal olmayan altın ithalatı, ilk çeyrekteki güçlü ihracatın ardından rekor seviyelere ulaştı. ABS, altın fiyatlarının yüksek seyrini sürdürdüğünü, yakıt ve madeni yağ fiyatlarının ise küresel arz fazlası nedeniyle 2021 yılının ortalarından bu yana en düşük seviyelerine gerilediğini bildirdi.

Mal ihracatı, bir önceki çeyrekteki %2,1'lik artışın ardından ikinci çeyrekte %0,9 düştü. Veriler, düşüşün fiyat indirimleri nedeniyle metal cevherleri, mineraller ve kömürden kaynaklandığını gösterdi. ABS yaptığı açıklamada, "Uluslararası ticaretteki belirsizlik ve artan küresel arz nedeniyle demir cevheri fiyatları düştü" dedi. Hizmet ihracatı çeyrekte %3,6 arttı. Seyahat hizmetlerinde %4,9'luk bir büyüme kaydedilirken, bu artışın özellikle Yeni Zelandalılar olmak üzere gelen ziyaretçi sayısındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

ABS, çeyrekteki net ticaret artışının GSYİH büyümesine 0,1 yüzde puanlık bir katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 29 Ağustos 2025 16:46
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
Putin, Fransız şirketi Air Liquide’in Rusya’daki varlıklarını devretti Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını devretti 29 Ağustos 2025 14:20
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı 29 Ağustos 2025 14:11
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 29 Ağustos 2025 13:52
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a dava açtı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı 29 Ağustos 2025 12:18
ABD, Suriye’ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı ABD, Suriye'ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı 29 Ağustos 2025 11:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Ağustos 2025 11:11
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 29 Ağustos 2025 10:53
Almanya’da perakende satışlar sert düştü Almanya'da perakende satışlar sert düştü 29 Ağustos 2025 10:00
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 29 Ağustos 2025 09:59
Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor 29 Ağustos 2025 09:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler