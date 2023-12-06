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Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Avustralya ekonomisi üçüncü çeyrekte beklenenden daha az büyüdü; bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) politika frenlerine çok sert basmış olabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 09:25

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 09:25

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Bu bir önceki dönemde görülen yüzde 0,4 ve piyasa beklentisi olan yüzde 0,3'ten daha yavaş bir büyümeye işaret etti.

RBA, faiz oranını yüzde 4,35 ile son 12 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

ABS, hanehalkı tasarruf oranının 2007'den bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 1,1'e düşmesiyle, tüketiciler üzerindeki baskının belirgin olduğunu belirtti. Tüketim artışı da ikinci çeyreğe göre sadece yüzde 0,1 oranında artarak, neredeyse durma noktasına geldi.

Maliye Bakanı Jim Chalmers yaptığı açıklamada, "Yüksek faiz oranları, yüksek ancak ılımlı enflasyon ve Çin ekonomisindeki gerileme de dahil olmak üzere devam eden küresel belirsizliğin birleşiminin ekonomimizdeki büyümeyi yavaşlatacağını bir süredir biliyorduk. Büyümenin daha da yavaşlamasını bekliyoruz." dedi.

ABS, küresel arzın artması ve madencilik karlarının erimesi nedeniyle kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat fiyatlarının söz konusu çeyrekte düştüğünü belirtti.

ABS, üçüncü çeyrekteki büyümenin ana itici güçlerinin hükümet harcamaları ve iş yatırımları olduğunu açıkladı. Kamu şirketleri ve madencilikle ilgili özel mühendislik inşaatlarının öncülüğünde ticari yatırımlar üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 arttı.

Yıllık bazda GSYH artışı yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti bir önceki dönem yüzde 2,1 olan artışın yüzde 1,8'e gerileyeceği yönündeydi.

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