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Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Avustralya'nın emtia zengini ekonomisi üçüncü çeyrekte beklenenden daha az büyüme performansı gösterdi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2024 08:46

Avustralya'nın emtia zengini ekonomisi üçüncü çeyrekte beklenenden daha az büyüdü ve faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalmaya devam etmesiyle birlikte önümüzdeki çeyreklerde resesyona girme riskiyle karşı karşıya olabileceği endişelerini artırdı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) yaptığı açıklamada, ekonominin üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre %0,3 ve bir önceki yıl aynı döneme göre %0,8 büyüdüğünü bildirdi. Analistler ekonominin dönemsel %0,5, bir önceki yıla göre ise %1,1 büyümesini bekliyorlardı.

Ekonomi art arda on iki çeyrek boyunca büyürken, genişleme hızı Eylül 2023'ten bu yana istikrarlı bir şekilde yavaşladı.

Beklenenden daha zayıf olan sonuç, hükümet harcamalarındaki güçlü büyümeye rağmen ekonominin ivme kazanmakta zorlandığını gösteriyor.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock, iş piyasası hala sıkıyken çekirdek enflasyonun yüksek kaldığını söyleyerek, kısa vadeli faiz indirimlerini reddetti.

Maliye Bakanı Jim Chalmers, "Avustralya ekonomisindeki büyüme olumlu ancak zayıf olmaya devam ediyor. Ekonomimiz büyüyor ancak çok yavaş; faiz oranları, yaşam maliyeti baskıları ve küresel belirsizlik nedeniyle baskı altında." dedi.

ABS, rekor seviyedeki hükümet yatırımlarının bu çeyrekte büyümeye en büyük katkıyı sağladığını, kişi başına düşen GSYH'nın üst üste yedinci çeyrekte de düştüğünü belirtti.

Veriler, genel hükümet yatırımlarının savunma ekipmanı ithalatı ile hastane ve yol yatırımlarının etkisiyle çeyrekte %6,0 arttığını gösterdi. Bu arada, devlet ve yerel kamu kuruluşlarının yatırımları, yollara ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar nedeniyle %8,8 arttı.

Tüketiciler, önceki çeyrekteki %0,3'lük düşüşün ardından üçüncü çeyrekte hane halkı harcamalarının sabit kalması nedeniyle baskı altında kaldı.

Hanehalkı tasarruf oranı üçüncü çeyrekte %3,2'ye yükselirken, brüt harcanabilir gelir %1,5 artarak nominal hane halkı harcamalarındaki %0,6'lık artışı geride bıraktı.

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