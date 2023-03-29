Avustralya İstatistik Bürosu(ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi indikatörü Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 7,4 olan enflasyonun yüzde 7,1'e ineceği yönündeydi.

Enflasyonu en fazla etkileyen fiyat artışları yüzde 9,9 ile konut, yüzde 8,0 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 5,6 ile ulaşım oldu.

Avustralya'da aylık tüketici fiyatları endeksi göstergesi, hükümet, ekonomistler ve daha geniş toplum tarafından kullanılmak üzere daha yüksek frekansta enflasyon verileri sağlamak için geliştirildi. Ülkede enflasyon rakamları hala üç ayda bir çeyrek dönemler için açıklanıyor ve hanehalkı enflasyonunun temel ölçüsü olmaya devam ediyor.

Bugün açıklanan rakamlar gelecek hafta Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) faiz oranı ile ilgili vereceği kararda önemli bir gösterge olacak. RBA'nin faiz oranı yüzde 3,60 seviyesinde bulunuyor. Karar 4 Nisan'da açıklanacak.