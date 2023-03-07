Avustralya Merkez Bankası (RBA), enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken faiz oranlarını 11 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,6'ya çıkardı.

Banka, aylık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından nakit oranını 25 baz puan artırarak 2012 ortasından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,6'ya yükseltti.

Geçen yıl Mayıs ayının başında sadece yüzde 0,1 olan nakit oranının artırıldığı, üst üste 10'uncu rekor toplantı oldu.

RBA, ekonomik büyümenin bu yıl ve ardından faiz oranlarının tüketicileri etkilemeye başlamasıyla birlikte yüzde 1,5'e yavaşlamasını bekliyor ve ekonominin önümüzdeki 24 ayda resesyona girebileceğine dair bazı korkulara yol açıyor.