Avustralya Merkez Bankası belirsizliğe işaret etti

Avustralya Merkez Bankası (RBA), ekonomik tahminlerin büyük belirsizliklere tabi olduğunu, politika yapıcıların daha fazla veri beklerken faiz oranlarını sabit tutmalarının bir nedeninin de bu olduğunu söyledi.

RBA Başkan Yardımcısı Andrew Hauser, enflasyonun kısmen ekonomide daha önce düşünülenden daha az yedek kapasite olması nedeniyle yapışkan olduğunu, ancak yine de tahminlerin hataya tabi olduğunu vurguladı.

RBA'nın son tahminleri, Haziran çeyreğinde %3,9 olarak gerçekleşen çekirdek enflasyonun, bir yıldan daha uzun bir süre sonra, 2025'in sonuna kadar sadece %2-3'lük hedef bandına gerilemesinin beklendiğini gösterdi. Ancak Hauser, varsayımdaki değişikliğin, bu tahminler üzerindeki büyük belirsizlik aralığına göre çok küçük olduğunu belirtti.

"İnsanlar olarak hepimiz, özellikle geleceği tahmin ederken aşırı güvene eğilimliyiz. Birçok durumda, vermemiz gereken cevap sadece bilmediğimizdir," diye konuşan Hauser, "Bazı durumlarda, belirsizlik sizi daha az aktivist olmaya teşvik edebilir" dedi.

Hauser, işsizliğin beklenenden daha hızlı artabileceği ve hanehalkı servetinde beklenen artışa yanıt olarak tüketimin daha güçlü bir şekilde toparlanabileceği riski olduğunu da sözlerine ekledi.