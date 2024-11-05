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Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmedi.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 05 Kasım 2024 09:37

Avustralya Merkez Bankası (RBA), öncelikli hedefin enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndürmek olduğuna işaret ederek, piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,35 seviyesinde tutuldu. RBA'dan yapılan açıklamada, enflasyonu makul bir zaman dilimi içinde sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndürmenin en yüksek öncelik olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu, RBA'nın fiyat istikrarı ve tam istihdam yetkisiyle tutarlıdır. Bugüne kadar, uzun vadeli enflasyon beklentileri enflasyon hedefiyle tutarlı olmuştur ve bunun böyle kalması önemlidir." denildi.

RBA Para Politikası Kurulu, kararlarını yönlendirmek için verilere ve risklerin gelişen değerlendirmesine güvenmeye devam edeceğini belirterek, "Bunu yaparken, küresel ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelere, iç talepteki eğilimlere ve enflasyon ve işgücü piyasası görünümüne yakından dikkat edecektir. Kurul, enflasyonu hedefe döndürme kararlılığında kararlılığını koruyacak ve bu sonuca ulaşmak için gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'da manşet enflasyon ikinci çeyrekteki %3,8'den üçüncü çeyrekte %2,8'e kadar düşmesine rağmen, %2-3 hedef bandının orta noktasının biraz uzağında kaldı.

RBA'nın bugün yayınlandığı tahminler, enflasyonun 2026'ya kadar hedefin orta noktasına sürdürülebilir bir şekilde dönmesini öngörmüyor.

Açıklamada, Kurul'un enflasyonun hedef aralığına doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğinden emin olana kadar politikanın yeterince kısıtlayıcı olması gerekeceğine işaret edildi.

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