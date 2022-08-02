Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,85'e yükseltti. Merkez bankası para politikasında izlenecek yolun önceden belirlenmemiş olduğunu belirtse de, faiz artırımlarının devam edeceğine işaret etti.

Merkez bankası Ağustos politika toplantısının ardından yapılan açıklamada faiz artırımının "normalleşme" politikasında bir diğer adım olduğu belirterek daha önce ifade edilen ekonomiyi destekleyici "olağanüstü" politikaların sonlandırılması konusuna atıfta bulundu.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün faiz oranlarındaki artış, Avustralya'daki parasal koşulların normalleşmesinde bir sonraki adımdır. Son aylarda faiz oranlarındaki artış, enflasyonu hedefe geri getirmek ve Avustralya ekonomisinde daha sürdürülebilir bir talep ve arz dengesi yaratmak için gerekliydi."

Lowe, "Kurul, önümüzdeki aylarda parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adım atmayı bekliyor, ancak önceden belirlenmiş bir yolda değil. Gelecekteki faiz oranı artışlarının boyutu ve zamanlaması, gelen veriler ve Kurul'un enflasyon ve işgücü piyasası görünümüne ilişkin değerlendirmesi tarafından yönlendirilecektir. Kurul, Avustralya'daki enflasyonun zaman içinde hedefe dönmesini sağlamak için gerekli olanı yapmaya kararlıdır" diye ekledi.