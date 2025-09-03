Avustralya'da büyüme beklentileri aştı

Avustralya ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetse de genel olarak yavaş seyretti. Yatırımlardaki zayıflama bu dönemde büyümeyi sınırlayan ana faktörlerden biri oldu.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülke ekonomisi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyürken, yıllık bazda yüzde 1,8'lik genişleme ile yüzde 1,6'lık beklentiyi aştı.

Queensland'deki sel ve büyük fırtınalar gibi hava olayları ile ABD ticaret politikalarından kaynaklanan küresel belirsizlikler büyümeyi bir ölçüde sınırladı.

Hazineden Sorumlu Bakan Jim Chalmers, ekonomideki toparlanma işaretlerini memnuniyetle karşıladığını ancak büyümeyi artırmak için önlerinde çok iş olduğunu belirtti.

İkinci çeyrek verileri, şubat ayından bu yana yapılan faiz indirimlerinin özel talebi canlandırmaya başladığını ve ekonomiyi büyüme için hükümet harcamalarına olan uzun süreli bağımlılıktan uzaklaştırdığını gösterdi. Yurtiçi talep, hanehalkı ve hükümet harcamalarının öncülüğünde büyümenin ana itici gücü oldu. Hanehalkı harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 0,9 artarken, bu artışta isteğe bağlı harcamalardaki yüzde 1,4'lük yükseliş etkili oldu. Öte yandan, kamu yatırımları yüzde 3,9 düşerek büyümeyi en çok aşağı çeken faktör oldu.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) önümüzdeki yıl faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, tüketici harcamalarındaki artışın bu politikayı değiştirebileceği belirtiliyor.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, "Yurtiçi talepteki artış, RBA'nın politikayı tahmin ettiğimiz kadar agresif bir şekilde gevşetmeyeceği riskini artırıyor." yorumunu yaptı. Zayıf büyümeye rağmen, Avustralya'da işsizlik oranları düşük seyrederken, enflasyon RBA'nın yüzde 2 ila yüzde 3'lük hedef bandına geri dönmüş durumda.