Avustralya'da enflasyon beklentilerin altında

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi göstergesi Ekim ayına kadar olan 12 ayda yüzde 4,9 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 5,6 olan göstergenin yüzde 5,2'ye ineceği yönündeydi.

Enflasyon göstergesi geçen yılın Aralık ayında yüzde 8,4 ile zirve yapmıştı.

ABS, Ekim ayındaki yıllık artışa en önemli katkıyı sağlayanların yüzde 6,1 oranında artan konut maliyetleri, yüzde 5,3 oranında artan gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 5,9 oranında artan ulaşım maliyetleri olduğunu belirtti.

Aylık enflasyon göstergesinden değişken kalemler hariç tutulduğunda, Ekim ayındaki yıllık artış yüzde 5,1 ile Eylül ayındaki yüzde 5,5'lik yıllık artışın altında kaldı.