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Avustralya'da enflasyon beklentilerin üzerinde yavaşladı

Avustralya'da enflasyon 2023 yılı dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yavaşlayarak, iki yılın en düşük seviyesine gerilerken, çekirdek enflasyondaki keskin yavaşlama piyasaların faiz indirimi iddialarını öne sürmesine neden oldu.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 09:02

Avustralya İstatistik Ofisi (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı son çeyrekte tüketici fiyatları bir önceki döneme göre yüzde 0,6, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı. Piyasa beklentisi dönemsel yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,3 artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek enflasyonun yakından takip edilen bir ölçüsü olan uç noktaları çıkarılmış ortalama enflasyon, dördüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0,8 artış ile yüzde 0,9 olan tahminin altında kaldı. Yıllık artış hızı yüzde 5,2'den yüzde 4,2'ye doğru hızla geriledi. Analistlerin yıllık beklentisi yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Rakamlar, Avustralya Merkez Bankası(RBA) için rahatlatıcı bir seviyeye geldi. Piyasalar sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğinden ve bir sonraki hamlenin aşağı yönlü olacağından artık daha fazla emin oldular.

HSBC ekonomistleri Paul Bloxham ve Jamie Culling, bir notta Avustralya'da tüketici enflasyonunun 2023'ün son çeyreğinde düşmeye devam ettiğini ve bunun RBA'nın daha fazla faiz artırımına gitmesinin ihtimal dışı olduğuna dair daha fazla kanıt sağladığını söylediler. Analistler buna rağmen faiz indirimlerinin bu yıl için pek olası olmayacağını düşünüyorlar.

Ancak Analistler, dördüncü çeyrek dönem yavaşlamanın baz etkilerinden kaynaklandığını, enflasyonun Ocak ve Şubat aylarında yeniden artmaya başlayabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Ülkede aylık bazda hesaplanan tüketici fiyat endeksi indikatörü de Aralık ayında yüzde 4,3'ten yüzde 3,4'e hızlı bir şekilde geriledi.

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