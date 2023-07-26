Avustralya İstatistik Bürosu(ABS) tarafından açıklanan verilere göre ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatları yüzde 6,0 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki dönem yüzde 7,0 olan enflasyonun, yüzde 6,2'ye ineceği yönünde oluşmuştu.

Avustralya'da tüketici fiyatları 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 7,8 ile zirveyi gördü.

Avustralya Merkez Bankası(RBA), yüzde 2-3 aralığında olan enflasyon hedefine 2025 yılının ortalarında dönülmesini bekliyor. RBA, son 15 ayda 12 kez faiz artışına gitti.

RBA'nın gelecek hafta yeni bir faiz toplantısı bulunuyor. Analistler bu toplantıda faiz artırma ihtimalinin azaldığına işaret ediyorlar. İşlemciler RBA'nın 1 Ağustos toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 20 ile fiyatlıyorlar. Bu oran enflasyon rakamları açıklanmadan önce yüzde 50 seviyesindeydi.

Tüketici fiyatları ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre ise yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 1,0 olacağı yönündeydi.

ABS Fiyat İstatistikleri Başkanı Michelle Marquardt yaptığı açıklamada, hizmetler için yıllık enflasyonun yüzde 6,3'e çıkarak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye geldiğini ve Eylül 2021'den bu yana ilk kez hizmet enflasyonunun malları geride bıraktığını söyledi. Veriler, kira, dışarıda yemek yeme, çocuk bakımı ve sigorta gibi bir dizi hizmet için fiyat artışlarının enflasyonist baskıları körüklediğini gösterdi.

Yine bugün açıklanan Haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi indikatörü de düşüşün sürdüğünü teyit etti. Bir önceki ay yüzde 5,6 olan indikatör, yüzde 5,4'e geriledi.

Medyan tüketici fiyatlarında dönemsel yüzde 1,0, yıllık yüzde 5,5 artış yaşandı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 1,1 ve yüzde 5,4 olacağı yönündeydi.