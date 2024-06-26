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Avustralya'da enflasyon göstergeleri beklentilerin üzerinde geldi

Avustralya'da enflasyon göstergeleri beklentilerin üzerinde gelerek fiyat baskılarına rağmen halen yüksek kaldığını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 08:48

Avustralya'nın aylık enflasyon göstergesi Mayıs ayında beklentilerin oldukça üzerinde geldi ve fiyat baskılarının inatla yüksek kaldığını gösterdi; Bu da Ağustos ayı başlarında faiz oranlarında daha fazla artış yapılacağı yönündeki söylentileri körükledi.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, aylık tüketici fiyat endeksi göstergesi, Nisan ayındaki %3,6'dan Mayıs ayına kadar olan 12 ayda %4,0 arttı. Ekonomistler TÜFE göstergesinin %3,8'e yükselmesini bekliyordu.

Veriler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) üst düzey yetkililerinin enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlere karşı uyanık kalması gerektiği ve tüm politika seçeneklerinin kendisine açık olduğu yönündeki son yorumlarını destekliyor.

'KONUT PİYASASI ENFLASYONU ETKİLEDİ'

ABS, Mayıs ayında enflasyondaki yıllık artışa en önemli katkıyı sağlayanların konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma maliyetlerindeki artış olduğunu belirtti.

Konut sektörü Nisan ayındaki %4,9 seviyesinden Mayıs ayına kadar olan 12 ayda %5,2 arttı. ABS, kiraların yıl genelinde %7,4 arttığını ve bu durumun ülke genelindeki sıkışık kiralama piyasasının bir yansıması olduğunu belirtti.

Verilere göre, elektrik fiyatları Nisan ayındaki %4,2 seviyesinden Mayıs ayına kadar olan 12 ayda %6,5 artış gösterdi.

ABS, hanelerin artan enerji maliyetleriyle başa çıkmalarına yardımcı olan ve devam eden hükümet desteği olmasaydı, elektrik fiyatlarının Mayıs 2024'e kadar olan 12 ayda %14,5 artacağını belirtti.

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