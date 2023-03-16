Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında ülkede 64 bin 600 istihdam yaratıldı. Piyasalarda beklenti istihdamda 48 bin 500 artış olacağı yönündeydi. İstihdam tam zamanlı çalışanlar için 74 bin 900 artarken, yarı zamanlı çalışanlarda 10 bin 300 azaldı.

Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı da buna paralel olarak yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e indi ve piyasa tahmini olan yüzde 3,6'dan daha fazla geriledi.

RBA, 4 Nisan'da gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda faizi tekrar yükseltmesi gerekip gerekmeyeceği konusunda iş gücü verilerini yakından takip edecek. RBA, son 10 toplantısında toplam 350 baz puan faiz artırdı.

İş gücüne katılım oranı beklendiğei gibi yüzde 66,5'ten yüzde 66,6'ya yükseldi.