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Avustralya'da işsizlik oranı sabit kaldı

Avustralya'nın işsizlik oranı Aralık ayında sabit kaldı, ancak yüksek faiz oranlarının ekonomi üzerindeki etkisi nedeniyle işverenler 100 binden fazla tam zamanlı çalışanını işten çıkardı.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 08:53

Avustralya İstatistik Bürosu(ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 3,9 olarak kaldı. Piyasalarda da beklenti işsizlik oranının yüzde 3,9 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İstihdamda ise sürpriz bir şekilde düşüş yaşandı; 65 bin 100 kişi azaldı. Analistler istihdamda 17 bin 600 artış tahmin ediyorlardı. Tam zamanlı istihdam 106 bin 600 azalırken, yarı zamanlı istihdamda 41 bin 400 artış yaşandı.

Bir diğer sürpriz ise iş arayan nüfusun bir göstergesi olan işgücüne katılım oranındaki keskin düşüş oldu. İşgücüne katılım oranı, Kasım ayındaki revize edilmiş rekor olan yüzde 67,3'ten yüzde 66,8'e indi. Çalışılan saatler de ay bazında yüzde 0,5 geriledi.

Avustralya Merkez Bankası(RBA) Kasım ayında yaptığı tahminde işsizlik oranının 2024 sonuna kadar yaklaşık yüzde 4,25'e çıkacağını tahmin etti. RBA'nın 5-6 Şubat toplantısında faiz ile birlikte tahminler de açıklanacak.

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