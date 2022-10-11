Westpac Banking ve Melbourne Institute tarafından hazırlanan ankete göre, tüketici güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 83,7 puan oldu. Bir önceki ay endeks 84,4 seviyesinde bulunuyordu.

Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) faizde piyasa beklentilerinden daha düşük bir seviyede, 25 baz puan artışa gitmesinin tüketici güveninde daha derin bir düşüşü engellediği belirtildi.

Endekste yıllık düşüş yüzde 20,0 oldu.

Hanehalklarının şu anki ekonomik durumunun bir yıl öncesiyle karşılaşmasını ölçen endekste yüzde 1,1 artarken, gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ölçen endekste yüzde 0,4 düşüş yaşandı.

Gelecek 12 ay için ekonomik koşullar beklenti endeksi yüzde 4,2, gelecek 5 yıl için ekonomik koşullar beklenti endeksi yüzde 2,1 geriledi.

İşsizlik beklenti endeksi yüzde 11,7 artarken, konut fiyatları beklenti endeksi yüzde 1,5 aşağı geldi.