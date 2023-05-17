Avustralya İstatistik Kurumu(ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı ilk çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ücret artışı yüzde 3,7 oldu. Bir önceki dönemde yüzde 3,4 olan artış hızının yüzde 3,6'ya çıkacağı tahmin ediliyordu.

Böylece ücretlerde son 10 yılın en hızlı artışı kaydedildi.

Ücretler bir önceki döneme göre ise mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,9 olacağı yönündeydi.

Veriler, Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) ücretler yükselmeye devam ederse enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği riski konusunda uyarılarının ardından geldi.

RBA'nın 2 Mayıs'ta faizi sürpriz bir şekilde 25 baz puan artırmasının ardından açıkladığı toplantı tutanakları, artan iş gücü maliyetleri konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu gösterdi.

Coolabah Capital ekonomisti Kieran Davies, RBA'nın muhtemelen yıllık olarak gösterilen sonucu ele alacağına dikkat çekerek, bunun da beklentilerin biraz üzerinde olduğunu belirtti. Ekonomist, 6 Haziran toplantı sonucunun işsizlik ve aylık enflasyon verilerine bağlı olacağını söyledi.



Özel sektör ücret artışı dönemsel yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,8, kamuda dönemsel yüzde 0,8, yıllık yüzde 2,8 seviyesinde geldi.