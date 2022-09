Avusturyalılar ilkel ısınmaya geri dönüyor

Özellikle doğal gaz ve yenilenebilir enerjiyle ısınanlar için fiyatların çok ciddi anlamda yükseleceğini belirten Nett, savaş sonrasında hayat pahalılığının her geçen gün hissedilir olmaya başladığını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Nett, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin onlarla konuşmak istedi, ama Avrupalılar onu reddetti. Her yönden onu sıkıştırdılar ve bir noktaya gelince artık burası benim bölgem dedi ve savaş başladı. Savaşı kesinlikle reddediyorum, bu korkunç ama ne yazık ki savaş başladı ve Putin'in duracağını zannetmiyorum, devam edecek." görüşünü paylaştı.

Nett, "Gıda fiyatları arttı, market fiyatları haftalık artıyor. Yüzde 15-20 oranında her şey pahalandı. Doğal gazı konuşmaya bile gerek yok. Araba kullanmak pahalılaştı. Hiçbir şey geçmişteki gibi olmayacak." dedi.

"100 AVRO ARTIK 70 AVRO DEĞERİNDE"

Thomas, enflasyonun artışına dikkati çekerek, 100 avronun artık 70 avro değerinde olduğunu, yaklaşık 1 avro olan akaryakıtın 2 avronun üzerine çıktığını dile getirdi.

Enerji fiyatlarındaki artışın savaş nedeniyle olmadığını düşünen Thomas, şöyle devam etti:

"Bu tamamen saçmalık, her şeyi pahalılaştırmak için başvurulan bir bahane bu. Çünkü bizim rüzgar, su ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. Büyük şirketler bariz bir şekilde yüksek kar elde ediyor. Burada elektrik sorunu ya da krizden bahsetmek ne kadar doğru. Müdürler yüksek oranda primler alırken sıradan vatandaş ise her şeyi karşılamak zorunda. Şu an elektrik fiyatları iki kattan fazla arttı."

Üniversite öğrencisi Christoph da Avusturya'da kışın sert geçtiğini belirterek, bu kış evde de dışarıda olduğu gibi daha kalın kıyafetler giyeceğini ifade etti.

Hayat pahalılığının her alanda hissedildiğini kaydeden Christoph, "Ben öğrenciyim, her şey çok pahalılaştı. Alışveriş yaparken çok dikkat ediyorum, herhangi bir yerde indirim olunca çok mutlu oluyorum. Özellikle market fiyatlarındaki artış çok bariz. Geçen yıla kıyasla market alışverişinde çok rahat 20 avrodan fazla ödeme yapıyorum" şeklinde konuştu.