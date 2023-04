Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında emeklilerle bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklisine saygı duymanın bu milletin her ferdinin boynunun borcu olduğuna vurgu yaparak, "Salgın döneminde dünyanın pek çok yerinde emekliler adeta ölüme terk edilirken, ülkemizde üzerine en çok titrediğimiz kesim olmuştur. Aynı şekilde ülkemizin modern hastaneleri ve genel sağlık sigortası sistemiyle sahip olduğu dünyanın en güçlü sağlık alt yapısı en çok emeklilerimize hizmet veriyor. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren emeklilik düzenlemesiyle 2 milyon 250 bin vatandaşımızı yaş engelinden kurtararak bu geniş aileye katılma imkânı sağladık. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı mutlaka kendi işinde veya ücretli olarak çalışmaya devam edecektir. Bir kısmı ise bugün için sakladığı hayallerini gerçekleştirmek üzere yeni bir hayata adım atacaktır. Allah göstermesin, ciddi bir rahatsızlığı, engeli olmayan insan için yapacak iş de uğraşacak hobi de bitmez. Çalışırken olduğu gibi emeklilik döneminizde de sizlerin hep yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞINI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELTTİK"

Geçmişte emekli maaşlarının çok kötü bir seviyede olduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümete geldiğimizde 66 lira, yani o günkü kurla ancak 50 dolara tekabül eden emekli maaşı alan insanlarımız vardı. Türkiye'nin geçtiğimiz yirmi yılda sağladığı büyümeden zenginlikten emeklilerimiz de istifade etti. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Aynı dönemde asgari ücreti 184 liradan 8 bin 500 liraya, engelli aylığını 25 liradan 2 bin 400 liraya, 65 yaş aylığını yine 25 liradan bin 900 liraya çıkardık. Memur emekli ve esnaf sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altına toplayarak hem işlemleri kolaylaştırdık, hem hizmet standardı bakımından aradaki uçurumları kapattık."

"EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDEN EMEKLİLERİMİZ DE YARARLANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem çalışanlar gibi emeklilerin de fiş fatura toplayarak vergi iadesi aldığını hatırlatarak, "Biz bu uygulamayı kaldırarak elde edilen yüzde 4-5 civarındaki geliri de maaşlara ekledik. Tasarrufu teşvik fonu ve konut edindirme yardımı gibi çalışırken yapılan kesintilerin ödemesini emeklilerimize de yine biz yaptık. Maaşlarınızın yattığı bankaların bunun için sizlere promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmak isteyen emeklilerimizin aylıklarından yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük, sonra tamamen kaldırdık. Madenciler başta olmak üzere farklı iş kollarında çalışan çok sayıda insanımıza emeklilikle ilgili avantajlar sağlayarak hakkaniyeti temin ettik. Yurt dışında çalışanların ülkemizdeki emekliliklerini kolaylaştırdık. Borçlanma imkânını genişleterek emeklilik haklarından yararlanabilmelerini özellikle önüne geçtik. PTT aracılığıyla talep eden emeklilerimizin maaşlarını evlerinde alabilmelerini sağladık. Emeklilikle ilgili işlemlerin pek çoğunun elektronik devlet üzerinden yürütülebilmesini temin ederek kurumlardaki yığılmaların önüne geçtik. Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükseltmelerden emeklilerimiz de yararlandı" diye konuştu.

"EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARINI BİN 100 TL'DEN 2 BİN TL'YE ÇIKARTTIK"

Tarihte ilk defa emeklilere bayram ikramiyesi ödemesini başlattıklarına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk olarak 2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira olarak başlayan bu ödemelerin tutarını önce bin 100 liraya şimdi de 2 bin liraya çıkarttık. Bu listeyi onlarca maddeyle uzatmak mümkündür. Sadece en düşük emekli maaşını getirdiğimiz seviye bile başlı başına emeklilerimize verdiğimiz değerin göstergesidir. Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Neymiş? Maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış. Bunun için söz veriyormuş. Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus? Ne oldu? Bunca insanlar belediyelerde ne oldu? Çıkartıldı. On binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi ve bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi. Aynı şekilde mahalli idareler seçimleri öncesi belediyelerinde toplu taşımadan suya kadar her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Ama onların da hiçbirini tutmadılar. Hatta ekranlara çıkıp belediyeyi kazandıkları yerlerde her çiftçiye bedava traktör vereceğiz diye söylediler. Sorun bakalım, ülkenin neresinde hangi çiftçiye bedava traktör vermişler? Anlaşılan şimdi de gözlerini emeklilerimize kestirmişler. Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar."

"EMEKLİ MAAŞLARINI ERKEN ÖDEDİK AMA ASLA AKSATMADIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yirmi yıldır emekliler başta olmak üzere verilen tüm sözleri tuttuklarının altını çizerek, "Yapacağız dediğimiz her projeyi yaptık mı? Yaptık. Çözeceğiz dediğimiz her sorunu çözdük mü? Çözdük. Bu arada eksiklerimiz de olmuş olabilir, doğrudur. Ama verdiğimiz her sözü yerine getirerek ülkemize çağ atlattığımızı kimse inkâr edemez. Mesela sizlerin emekli maaşlarını bayramlarda ve benzeri özel günlerde erken ödediğimiz olmuştur ama asla bir gün bile aksatmadık. Yaşadığımız deprem felaketine rağmen emeklisinden, memur ve işçisine, toplumumuzun hiçbir kesimini maddi açıdan mağdur etmedik. Allah göstermesin, bu kişi ülkenin yönetimine geçerse olacakları ben size söyleyeyim. Sözünü ettiği o ikramiye o maaş artışlarını yapar mı bilmiyorum ama kesin olan şu ki emeklisinden işçisine ve memuruna kadar devlet bütçesinden maaş alan hiç kimse bir sonraki ay hesabına o paranı yatıp yatmayacağını bilemeyecektir" dedi.

"2013 YILINDA IMF'YE OLAN BORCU BİTİRDİK"

Devletten sosyal yardım ödemesi alan hiç kimsenin bir sonraki ay hesabına bu paranın gelip gelmeyeceğini bilemeyeceğine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bunlar ülkeyi yönetmeye, milletin dertlerini çözmeye gelmiyor. Bunlar en az yedi kişiye Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor. Ekonomiyi iki günde yerle yeksan edecekler sonra da tıpkı o koltukta daha önce yaptıkları gibi Avrupa'ya, Amerika'ya gidip memur maaşı ödemek için para dilenecekler. 20 yıldır böyle bir durumu bizde gördünüz mü? Her şey zamanında tıkır tıkır ödenir. Göreve geldik, IMF'ye olan borç neydi, 23 buçuk milyar dolar. 2013 yılında biz IMF'ye olan borcu bitirdik ve ondan sonra bir daha IMF'yi kapımıza sokmadık. Her geçen gün daha da iyi olacak."

"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İLE YAKLAŞIK 6 MİLYON İNSANI KAPSAMA ALDIK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, 3600 ek gösterge meselesini çözdüklerine değinerek, "3600 aynı zamanda emeklileri ilgilendiren bir mesele. Yaklaşık 6 milyon insanı kapsıyor. Asgari ücreti tarihi olarak büyük bir adım atarak asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinden vergiyi kaldırma görevini Sayın Cumhurbaşkanımız bize verdi. O çalışmayı yaptık, kabul edildi. Bu senenin başında asgari ücreti Türkiye tarihinin dolar bazında en yüksek seviyesine çıkardık. Türkiye'nin her tarafından asgari ücretliler bunu eleştirenlere o gün gerekli cevabı verdiler" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'NİN ÜZERİNDE OLANLARLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ TEMMUZ'DA YASAL OLARAK TAKDİM EDECEĞİZ"

En alt düzeyde ücret alan emeklilerin maaşlarını ilk olarak 5 bin 500 TL'ye ardından 7 bin 500 liraya çıkarma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığını anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olması tesadüf değildir. Biz imparatorluk döneminden bugüne bu sosyal devlet kimliğini taşıyan bir geleneğe sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye arttırmanızdan sonra bazıları taklit etmeye heveslendiler ama ancak yılda iki ikramiyeden bahsettiler. Oysa siz her ay maaşlarını 7 bin 500 lira yaptınız. Onlara verilecek cevabı zaten vermiştiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin sosyal devlet kimliğine sahip, kalkınan, demokratikleşen, büyüyen bir ülke olması dostlarımızı sevindirir, düşmanlarımızı endişeye sevk eder. Ben inanıyorum ki biz milletimizle beraber bütün engelleri aşacağız. Önümüzdeki dönemde de Temmuz'da asgari ücret ile ilgili bir müjde verdiniz. Gerektiği zaman onu yapacağız. Emekliler arasında bu 7 bin 500 liranın üzerinde alanlarla ilgili bir düzenlemeyi Temmuz ayında yasal olarak size inşallah takdim edeceğiz. Milletimiz yanımızda oldukça, milletimizin desteğini aldıkça Allah'ın izniyle bu yürüyüş devam edecek."

Programa Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de katıldı.