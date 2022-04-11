Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin MW'ı aştığını söyledi.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı" | Video

"TÜRKİYE 2023'E ADIM ADIM İLERLİYOR"

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Dönmez, "Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık. Kurulu güçteki yeşil payı %54, kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor ve Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" dedi.

Ve Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü ?? bin MW'ı aştı



??Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık?



??Kurulu güçteki yeşil?payı %54??



??Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor



??Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor?? pic.twitter.com/qVB7cZLXnE