Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin MW'ı aştığını söyledi.
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı" | Video
"TÜRKİYE 2023'E ADIM ADIM İLERLİYOR"
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Dönmez, "Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık. Kurulu güçteki yeşil payı %54, kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor ve Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" dedi.
Ve Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü ?? bin MW'ı aştı— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 11, 2022
??Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık?
??Kurulu güçteki yeşil?payı %54??
??Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor
??Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor?? pic.twitter.com/qVB7cZLXnE