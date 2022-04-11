Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin MW'ı aştığını söyledi.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı" | Video

"TÜRKİYE 2023'E ADIM ADIM İLERLİYOR"

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Dönmez, "Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık. Kurulu güçteki yeşil payı %54, kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor ve Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" dedi.