Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Kriz Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karaismailoğlu, daha sonra Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kenti ziyaret etti.
Çadır kentte yaşayan depremzedelerle sohbet eden Karaismailoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi.
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karacasu Konteyner Kent yaşam alanında depremzedelerle bir araya geldi.