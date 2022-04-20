Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta yapılacak baş başa görüşmenin ardından, AB heyeti ile "AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı" gerçekleştirilecek. Toplantıda, Avrupa Komisyonunun Avrupa'da artan enerji fiyatlarına karşı "gaz kaynaklarının çeşitlendirmesine, yenilenebilir gazların dağıtımının hızlandırılmasına, ısıtma ve enerji üretiminde gazın yerini alabilecek alternatif enerji kaynaklarının artırılmasına" dair hazırlıkları içeren "REPowerEU Planı" ele alınacak.

Ayrıca bu yıl Mısır'da gerçekleştirilecek 27. Taraflar Konferansı (COP27) toplantısından önce Türkiye'de iklim değişikliği kapsamında atılacak adımlara dair süreçler görüşülecek.

TÜRKİYE PROJELERİNİ AB İLE PAYLAŞACAK

Bakan Kurum, toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, önümüzdeki süreçte "iklim değişikliğine uyum, sera gazı emisyonlarının azaltımı, karbon fiyatlama" başlıkları kapsamında Türkiye tarafından hayata geçirilecek projeleri de AB heyeti ile paylaşacak.

Görüşmede ayrıca Kurum, hayata geçirilecek bu projeler çerçevesinde Türkiye'nin AB ile iş birliğini güçlendirmek için istişarelerde bulunacak.