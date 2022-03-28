Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'li mevkidaşı Atun ve beraberindeki heyetle Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Toplantıda, uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin ele alındığı, KKTC ekonomisinin kalkındırılmasına yönelik projelere ilişkin de bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve değerli heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) March 28, 2022
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/1YOEAejOCT