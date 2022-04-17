Bakan Yanık duyurdu! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Yanık, "Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.