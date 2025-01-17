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Bakan Yumaklı açıkladı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inciyiz

Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Birçok üründe Avrupa'da ve dünyada liderliğe oynuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz" dedi.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2025 15:46

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2025 15:47

Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi, Antalya'nın Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde başladı. Kongrenin açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalar yaptı.

'ÜRETİM REKORLARI KIRDIK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak tohumdan çatala gıdanın her alanında olduklarını söyledi. 22 yılda tarım, orman ve su alanında yaptıkları çalışmalarla, sektöre güçlü bir altyapı kazandırdıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, "Bitkisel ve hayvansal üretimde cumhuriyet tarihimizin üretim rekorlarını kırdık. Birçok üründe Avrupa'da ve dünyada liderliğe oynuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz. Vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin gıda ihtiyaçlarını sorunsuz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra 31 milyar dolardan fazla ihracat yapıyoruz. Önceki gün yayımlanan 2025 yılı yatırım programına göre de 356 proje için 164 milyar lira yatırım yapacağız" dedi.

2024 YILINDA 39 MİLYON TON TAHIL ÜRETİMİ YAPILDI

Türkiye'de bitkisel ürünler arasında en fazla ekim alanına sahip ürün grubunun hububat olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Bu alanı oransal olarak ifade edecek olursak 23,9 milyon hektar tarım alanımızın yüzde 48'inde hububat ürünleri üretilmektedir. 11,5 milyon hektara karşılık gelen bu alanda, 2024 yılında 39 milyon ton tahıl üretimi yapılmıştır. Bu rakamları verirken pek çok ülkenin bırakın üretmeyi, ihtiyacının da çok çok üzerinde bir üretimden söz ediyoruz. Ülkemizin dünya hububat üretiminde; arpada 5'inci, buğdayda 9'uncu, mısırda 16'ncı, çeltikte 43'üncü sırada yer aldığını özelikle vurgulamak istiyorum." 2023 yılında 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ettiklerini kaydeden Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimini planlamak için devrim niteliğinde çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

'HEDEFİMİZ 20 MİLYON TON ALAN'

İklim değişikliği, doğal afetler, ekonomik dalgalanmaların bir araya gelerek oluşturduğu etkilerin uluslararası toplumların ortak çalışması gereken bir durum olduğunu belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ise Türkiye'de tarım ürünlerinin üretimi kadar sağlıklı koşullarda depolanmasının ve ticaretinin yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bakanlık olarak temel amaçlarından birinin de tarım ürünlerinin modern ve sağlıklı koşullarda lisanslı depolanması olduğunu belirten Ağar, lisanslı depoculuğun fiyat istikrarını koruyan bir sistem olduğunu söyledi. Geçen yıl 224 firmanın lisanslı depolama yaptığını belirten Ağar, "2011 yılında başlayan lisanslı depoculuk sayısı, 2024 yılında 224 oldu. 2024 yılında 12,2 milyon ton depolama alanına sahip 224 şirketin depolama alanının 20 milyona çıkarılması için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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