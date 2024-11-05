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Banka Politikası Enstitüsü'nden Fed öngörüsü

Banka Politikası Enstitüsü Baş Ekonomisti Bill Nelson Fed enflasyon görüşünde kullandığı dili değiştirebilir.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2024 09:48

Son Güncelleme Tarihi 05 Kasım 2024 09:50

Analistler bu hafta ABD'de olaysız bir çeyrek puanlık faiz indirimi bekliyor, ancak Banka Politikası Enstitüsü Baş Ekonomisti Bill Nelson, Fed'in enflasyona ilişkin değişen görüşüne dair bazı ipuçları verebileceğini söyledi.

Nelson, Fed'in bir önceki politika açıklamasında "Komite enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanmıştır" denildiğini, ancak 12 aylık ağırlıklı ortalama çekirdek TÜFE ve PCE enflasyon rakamlarının yazdan bu yana fazla düşmediği göz önüne alındığında, Fed yetkililerinin güvenlerinin daha da arttığını tekrarlamasının zor olacağını savundu.

Nelson, Powell'ın sözlerini Fed'in Aralık ayındaki yılın son toplantısında faiz indirimlerine ara vermek için kullanabileceğini öne sürdü.

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