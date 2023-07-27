Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Temmuz itibarıyla 115 milyar 659 milyon 8 lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liradan, 10 trilyon 252 milyar 729 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 233 milyar 128 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 387 milyar 988 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 401 MİLYAR 395 MİLYON LİRA OLDU

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Temmuz itibarıyla 2 milyar 44 milyon lira azalışla 1 trilyon 401 milyar 395 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 440 milyar lirası konut, 84 milyar 184 milyon lirası taşıt ve 877 milyar 211 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 802 milyon lira artarak 1 trilyon 196 milyar 208 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 1 milyar 437 milyon lira azalarak 807 milyar 273 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 398 milyar 939 milyon lirası taksitli, 408 milyar 334 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 296 milyon lira artarak 170 milyar 490 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 924 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 82 milyar 158 milyon lira artışla 2 trilyon 65 milyar 341 milyon lira oldu.