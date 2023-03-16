Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 10 Mart ile biten haftada 129 milyar 606 milyon 622 bin lira artarak 9 trilyon 910 milyar 563 milyon 328 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,5 artışla 5 trilyon 542 milyar 460 milyon 674 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,8 artarak 3 trilyon 985 milyar 760 milyon 103 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 221 milyar 34 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 187,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Mart itibarıyla 1 milyar 179 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2 artarak 1 trilyon 165 milyar 901 milyon 185 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,1 artışla 897 milyar 862 milyon 872 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,7 yükselişle 748 milyar 884 milyon 549 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 342 milyar 90 milyon 309 bin lirası konut, 46 milyar 412 milyon 18 bin lirası taşıt ve 777 milyar 398 milyon 858 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Mart ile biten haftada 78 milyar 975 milyon 303 bin lira artarak 7 trilyon 875 milyar 304 milyon 616 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,4 artış kaydetti.