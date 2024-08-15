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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 178,5 milyar lira artarak 17 trilyon 470,6 milyar liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2024 16:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 9 Ağustos ile biten haftada 178 milyar 509 milyon 573 bin lira artışla 17 trilyon 470 milyar 570 milyon 918 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 artışla 10 trilyon 377 milyar 113 milyon 946 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,50 yükselişle 6 trilyon 320 milyar 446 milyon 978 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 198 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 167 milyar 928 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 9 Ağustos itibarıyla 2 milyar 844 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,72 artarak 1 trilyon 679 milyar 489 milyon 584 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,75 yükselişle 1 trilyon 626 milyar 883 milyon 141 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,60 azalışla 2 trilyon 3 milyar 734 milyon 931 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 408 milyar 140 milyon 567 bin lirası konut, 65 milyar 538 milyon 768 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 205 milyar 810 milyon 249 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Ağustos ile biten haftada 104 milyar 227 milyon 226 bin lira artarak 13 trilyon 777 milyar 90 milyon 594 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,77 artış kaydetti.

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