Bankaların Fed öngörüsü

New York Fed tarafından büyük bankalar arasında yapılan bir ankete göre, Fed'in halen devasa boyutlarda olan nakit ve menkul kıymet stokunu azaltma çabaları için yaklaşık bir yılı kaldı.

NY Fed'in Piyasa Yapıcıları Anketi'ne katılanlar, genellikle niceliksel sıkılaştırma veya QT olarak adlandırılan geri çekilmenin önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde yapılacağını tahmin ediyor. Şu anda yaklaşık 8 trilyon dolar olan Fed varlıkları 6.750 trilyon dolara düştüğünde geri çekilme duracak.

Anket 19-20 Eylül'deki FOMC toplantısı öncesinde yapıldı.

Ankete katılanlar bilanço küçülmesinin sona ermesini neyin tetikleyeceği konusunda farklı görüşler ortaya koydu. Bazıları resesyonun başlamasının buna neden olacağını söylerken, diğerleri "bilanço küçültmenin sonunun rezerv kıtlığı, rezervlerin GSYH'ye oranı ve/veya para piyasası oranları üzerindeki potansiyel yukarı yönlü baskılar tarafından belirlenmesini beklediklerini veya potansiyel gördüklerini" söyledi.