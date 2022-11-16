Enflasyonun çabuk şekilde düşmesinin muhtemel olmamasının para politikasını "sınırlayıcı" olmaya zorladığını belirten Barclays, 2023 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye indirdi.
Barclays, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin etti.
2023 yılında gelişmiş ekonomilerin daralmasını bekleyen Barclays, İngiltere ve Euro Bölgesi'nde resesyonun 2022 üçüncü ve dördüncü çeyrekte başladığına dikkat çekti.
Barclays, ABD ekonomisini ise 2023 yılında yüzde 0,1 daralacağını tahmin etti.