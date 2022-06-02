Fed'in Mayıs ayı Bej Kitap raporuna göre 12 bölgesel Fed'in tamamı son rapordan bu yana hafif veya ılımlı bir büyüme yaşadı. Ancak 8 bölge gelecekteki büyümeyi yönelik beklentilerinin azaldığını da ortaya koydular.

11 Nisan'dan 23 Mayıs'a kadar toplanan bilgiler ile Minneapolis Fed tarafından hazırlanan rapor, 12 bölgenin çoğunun istihdamda ılımlı veya yavaş artış bildirdiklerini gösterirken, tüm bölgeler işgücü piyasasını "sıkı" olarak tanımladılar. Fed bölgelerinin çoğunda ücretlerde büyüme "güçlü" veya "ılımlı" olarak ifade edilirken, şirketler 2023'te ücretlerde ek artışlar beklediklerini belirttiler.

Bej Kitapta, "Bölgelerin çoğunda temas kurulanlar güçlü veya sağlam fiyat artış, özellikle girdi fiyatlarında artış rapor ettiler. Bölgelerin yarısından fazlası müşterilerin daha küçük hacimlerle alım yaptıklarını veya daha ucuz markalara yöneldiklerini bildirdiler" ifadeleri de yer aldı.