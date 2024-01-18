Bej Kitap: 12 Fed bölgesi ekonomik faaliyetlerinde çok az değişiklik yaşandı

Fed, değişiklik gören bölgelerden "üçünün mütevazı bir büyüme, birinin ise ılımlı bir düşüş bildirdiğini" kaydetti. Genel olarak, bölgelerin çoğunluğu "firmalarının gelecekteki büyüme beklentilerinin olumlu olduğunu, iyileştiğini veya her ikisinin de olduğunu" belirtirken, "faiz oranlarının düşme ihtimali" birçok kişi tarafından "iyimserlik kaynağı" olarak gösterildi. Bu arada, 2024 siyasi döngüsü bir "ekonomik belirsizlik" kaynağı olarak ifade edildi.



İstihdam konusunda, yedi bölge "genel istihdam seviyelerinde çok az değişiklik olduğunu ya da hiç değişiklik olmadığını" belirtirken, dört bölge "mütevazı ila ılımlı" bir istihdam artış hızı kaydetti ve iki bölge sıkı bir işgücü piyasasına dikkat çekmeye devam etti. Genel olarak, neredeyse tüm bölgeler işgücü piyasasının soğuma işaretleri gösterdiğini söyledi. Fiyat artışları konusunda ise altı bölge "hafif ya da ılımlı", iki bölge ise "orta düzeyde" olduğunu belirtmiştir.

Altı bölgenin hafif veya mütevazı fiyat artışları bildirdiği, iki bölgenin ise orta düzeyde artışlar kaydettiği ifade edilen raporda, 5 bölgenin ayrıca genel fiyat artışlarının önceki döneme göre bir dereceye kadar azaldığını bildirdikleri de yer aldı. Diğer üç Bölge fiyat baskılarında önemli bir değişiklik olmadığını ifade etti.