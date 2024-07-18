Bej Kitap anketi zayıf iş gücü piyasasına işaret etti

ABD'de ekonomik faaliyet, Mayıs sonundan temmuz başına kadar hafif ila ılımlı bir tempoda genisledi; firmalar daha yavaş büyüme beklerken, ayni zamanda Fed'in son dönemdeki büyüme eğilimine paralel olarak istihdam piyasasının yumuşamaya devam ettiğine dair işaretler bildirdiler.

Fed'in Bej Kitap anketine göre, ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte faaliyetlerde düşüş belirtileri gösterdi. Yedi bölge daha yüksek faaliyet seviyeleri bildirirken, beş bölge bir önceki raporlama döneminden üç fazla olmak üzere yatay veya azalan faaliyet kaydetti. New York, San Francisco ve Atlanta bölgesel faaliyetlerin çok az değiştiğini söyledi. Minneapolis ve Cleveland ekonomik faaliyetlerinin hafifçe düştüğünü söyledi. Genel olarak, ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçim, iç politika, jeopolitik çatışma ve enflasyonla ilgili belirsizlik nedeniyle önümüzdeki altı ay boyunca daha yavaş büyüme yönündeydi.

Rapora göre istihdam da çok az arttı. İş gücü devri azaldı ve bazı bölgelerdeki irtibat kişileri işe alacakları kişiler konusunda daha seçici olmayı ve tüm açık pozisyonları doldurmamayı bekliyor.

Richmond Fed tarafından 8 Temmuz ve öncesinde toplanan bilgiler kullanılarak derlenen Bej Kitap, 12 Fed bölgesinin her birindeki iş koşullarına ilişkin anekdotları ve yorumları içermekte ve bu bölgelerden beşi ekonomik faaliyetlerin yatay seyrettiğini ya da azaldığını belirtti. İleriye bakıldığında, işletmeler yavaşlamanın devam etmesini bekliyor.

Bej Kitap anketine göre ABD fiyatları üçüncü çeyrekte mütevazı bir hızda arttı. Fed'in ekonomik raporuna göre, 12 Federal Rezerv Sisteminden ikisi bu dönemde hafif artışlar bildirirken, genel tüketici harcamaları çok az değişiklik gösterdi ya da hiç değişmedi. Aynı zamanda her bölge, fiyata duyarlı tüketicilerin sadece ihtiyaç duyduklarını satın aldıklarını ve tasarruf etmek için kaliteyi düşürdüklerini bildirdi. Bu tüketici grubu aynı zamanda daha az ürün satın almakta ve alabilecekleri en iyi fırsatları bulmak için alışveriş yapmakta, bu da perakendeciler arasında indirimlere yol açmaktadır.

Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçim, iç politika, jeopolitik çatışma ve enflasyonla ilgili belirsizlik nedeniyle önümüzdeki altı ay boyunca daha yavaş büyüme yönündeydi" denildi.