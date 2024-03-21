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Beklentilerin altında: ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı belli oldu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Mart ile biten haftada 210 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 16:08

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 16:08

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalışla 210 bin oldu.

Piyasa beklentileri, başvuru sayısının 212 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 209 binden 212 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 211 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Mart ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 807 bine çıktı.

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