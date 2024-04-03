Beklentilerin üzerinde: ABD'de özel sektör istihdamı arttı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı martta 184 bin kişi artarken, işe alımlarda temmuz ayından bu yana en büyük artış görüldü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 148 bin artması öngörülüyordu.

Şubat ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 140 binden 155 bine revize edildi.

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 16 bin, orta ölçekli işletmelerde 93 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 87 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 142 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 42 bin kişilik yükseliş oldu.

ÜCRET ARTIŞI DEĞİŞMEDİ

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret martta, şubat ayında olduğu gibi yüzde 5,1 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun düştüğünü, ancak verilerin hem mallarda hem de hizmetlerde ücretlerin arttığını gösterdiğini kaydetti.