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Beklentilerin üzerinde: Almanya'nın ihracatı arttı

Almanya'nın ihracatı, martta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2024 11:47

Son Güncelleme Tarihi 07 Mayıs 2024 11:47

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, martta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artışla 134,1 milyar avroya çıktı.

Mart ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. İhracattaki artışın öncelikle ABD ve Çin'de işlerin iyi gitmesinden kaynaklanması dikkati çekti.

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 artarak 8,3 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise yüzde 14,3 yükselişle 13,7 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 3,6 artarak 14,3 milyar avroya ve ABD'den yapılan ithalat da yüzde 2,7 yükselerek 7,6 milyar avroya çıktı.

TİCARET FAZLASI 22,3 MİLYAR AVRO

Almanya'nın AB üyesi ülkelere ihracatı martta yüzde 0,5 artarak 73,3 milyar avroya yükseldi.

Ülkede mart ayına ilişkin ithalat ise yüzde 0,3 artarak 111,9 milyar avroya yükseldi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 22,3 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası, Mart 2023'te 17,2 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Martta ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, ithalatı yüzde 3 azaldı.

Almanya'nın mart ithalatının 58,8 milyar avroluk bölümü AB'den gerçekleştirildi. Şubata göre, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 1,5 arttı.

Öte yandan, Almanya'nın martta Türkiye'ye ihracatı yüzde 26,4 azalarak 2 milyar 288 milyon avroya, ithalatı da yüzde 15,1 düşerek 1 milyar 923 milyon avroya indi.

Bu arada, Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İhracat Beklenti Endeksi, art arda iki aylık artışın ardından nisanda 0,8 puan azalarak eksi 2 puana geriledi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracat ekonomisi şu anda ivme kaybetmiş durumda. Küresel ekonomideki pek çok iyi büyüme beklentisi henüz ek siparişlere yansımış değil." ifadelerini kullandı.

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