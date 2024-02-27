CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Beklentilerin üzerinde geldi: ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

Beklentilerin üzerinde geldi: ABD'de dayanıklı mal siparişleri azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 6,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2024 16:51

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2024 16:51

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 azalışla 276,7 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentileri söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 4,9 azalması yönündeydi. Bu dönemde Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen yıl aralıkta da yüzde 0,3 azalarak 294,7 milyar dolara düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,3 ve savunma hariç siparişler yüzde 7,3 azaldı.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

İlginizi Çekebilir
Çin, Avrupalı rakiplerinin pazar payına göz koydu Çin, Avrupalı rakiplerinin pazar payına göz koydu 26 Şubat 2024 16:38
Dijital varlıklara 598 milyon dolarlık giriş Dijital varlıklara 598 milyon dolarlık giriş 26 Şubat 2024 16:18
AB’de para transferlerinde yeni dönem! Artık mesai saatleri dışında da olacak AB'de para transferlerinde yeni dönem! Artık mesai saatleri dışında da olacak 26 Şubat 2024 16:01
Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? 26 Şubat 2024 12:38
Emtia piyasası Fed beklentilerine rağmen yükseldi Emtia piyasası Fed beklentilerine rağmen yükseldi 26 Şubat 2024 11:17
ABD küresel LNG piyasasında lider oldu ABD küresel LNG piyasasında lider oldu 26 Şubat 2024 11:14
SON DAKİKA: Çalışma hayatı yenilenecek! 2 dev reformla yeni emeklilik sistemi geliyor SON DAKİKA: Çalışma hayatı yenilenecek! 2 dev reformla yeni emeklilik sistemi geliyor 26 Şubat 2024 10:45
SON DAKİKA: Emekli vergi ödemeyecek! Milyonlara vergi avantajı SON DAKİKA: Emekli vergi ödemeyecek! Milyonlara vergi avantajı 26 Şubat 2024 10:44
Brent petrolde talep etkisi fiyatları düşürdü Brent petrolde talep etkisi fiyatları düşürdü 26 Şubat 2024 10:07
Biden federal hükümetin kapanmasını önüne geçmek için Kongre liderleri ile görüşecek Biden federal hükümetin kapanmasını önüne geçmek için Kongre liderleri ile görüşecek 26 Şubat 2024 09:01
İngiltere’de işletmeler Kızıldeniz saldırılarından etkilendi İngiltere'de işletmeler Kızıldeniz saldırılarından etkilendi 26 Şubat 2024 08:58
Nikkei 225 endeksi rekora devam ediyor Nikkei 225 endeksi rekora devam ediyor 26 Şubat 2024 08:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,45
%0,4449
ALTIN
1.000,59
%0,0592
EURO
1.000,16
%0,016
DOLAR
994,17
%-0,5829
BORSA
1.051,80
%5,1797
ALTIN
1.079,18
%7,9183
EURO
1.078,96
%7,8956
DOLAR
1.009,06
%0,9059
BORSA
1.114,18
%11,4175
ALTIN
1.106,38
%10,6383
EURO
1.089,50
%8,9498
DOLAR
1.111,84
%11,1839
BORSA
1.882,37
%88,2365
ALTIN
1.709,66
%70,9661
EURO
1.669,34
%66,934
DOLAR
1.834,39
%83,439
BORSA
BİST En Aktif Hisseler